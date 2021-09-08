Роман Старченко переведен в список травмированных «Барыса»
16:28
Нападающий «Барыса» Роман Старченко переведен в список травмированных, сообщает сайт клуба.
В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» он получил повреждение. Хоккеист переведен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/khl-starchenko-perevedyon-v-spisok-travmirovannyh/
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