Роман Старченко переведен в список травмированных «Барыса»

Нападающий «Барыса» Роман Старченко переведен в список травмированных, сообщает сайт клуба.

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» он получил повреждение. Хоккеист переведен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды.