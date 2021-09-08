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Роман Старченко переведен в список травмированных «Барыса»

16:28
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Нападающий «Барыса» Роман Старченко переведен в список травмированных, сообщает сайт клуба.

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» он получил повреждение. Хоккеист переведен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-starchenko-perevedyon-v-spisok-travmirovannyh/

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Иван Шитик все материалы автора

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