Новиков: «Нужно пригласить представителей ИИХФ на «СКА Арену». Питер их переварит»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает нужным пригласить представителей Международной федерации хоккея (ИИХФ) на новый хоккейный стадион в Санкт-Петербурге.
Спортивный объект откроется в декабре этого года.
«Сейчас в Питере практически открыт грандиозный ледовый дворец. Нужно пригласить туда представителей НХЛ и ИИХФ. Питер их примет, переварит. Им покажут город и дворец, который будет для нас космическим. Надо говорить не только о спортивной составляющей, но и в целом всего нашего хоккейного союза, куда должны входить не только энхаэловцы, но и представители других, в том числе и не элитных стран. Мы должны быть в одной семье. Время есть», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.
Ранее стало известно, что «СКА Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Ее строительные работы начались в 2020 году. Спортивный комплекс станет самым крупным ледовым дворцом в мире: 21,5 тысяч человек на спортивных мероприятиях и 23 тысячи — на концертах.
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