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Николишин — о назначении Знарка: «Кого не подпиши, результат строится на других факторах»

14:24
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Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал «СЭ» назначение Олега Знарка на пост главного тренера московского «Динамо».

«Мне, честно говоря, все равно, — сказал Николишин «СЭ». — Возглавил и возглавил, что тут такого? Посмотрим за его работой и только после будем судить о перспективах и результатах. Поймите, что результат зависит не от одного тренера. Тут совокупность многих факторов. Это не зависит от того, назначили ли Знарка или кого-то другого. Кто будет менеджером, какая будет селекция, какой будет состав, о чем думает клуб, какая стратегия развития, какой бюджет — вот это важно, а не назначение Олега Знарка. Кого не подпиши, хоть какой тренер, отталкиваться будут от этих факторов».

58-летний тренер уже возглавлял «Динамо» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина. С 2018 по 2021 год Знарок тренировал московский «Спартак». Два сезона подряд он выводил красно-белых в плей-офф КХЛ и оба раза вылетал в первом раунде.

(Артем Бухаев)

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