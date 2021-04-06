Зубарев высказался о неудачном выступлении «Спартака» в этом сезоне

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал неудачное выступление клуба в текущем сезоне КХЛ.

«Каким словом охарактеризовал нынешний сезон? Неудовлетворительный. Тут нет ничьей вины, кроме вины игроков, — цитирует официальный сайт клуба Зубарева. — Мы знали, что у нас опытный тренерский штаб, знали, какую задачу нужно было выполнить. И мы верили, что нам это по силам. Увы, мы не оправдали ожиданий.

Причины? Тяжело что-то сказать. Я бы не хотел все списывать только на ковид. Через это прошли все клубы КХЛ. Да, у нас не получилось на предсезонке заложить нужную базу, вся команда в этот момент не могла тренироваться, но эти разговоры, как говорится, в пользу бедных. Результата нет, и это наша вина.

По-моему, это второй раз в моей карьере, когда я вылетел в первом раунде. Непонятные чувства. Кто-то продолжает играть, напротив нас в раздевалку приезжает соперник, чтобы сыграть с ЦСКА, а мы — в отпуске. Белая зависть к тем, кто продолжает играть. И разочарование от того, что для нас закончилось все очень рано. Мы все вынуждены это принять как должное. Обидно».

По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла ЦСКА со счетом 0-4, забросив всего 2 шайбы.