Николай Заварухин: «Планировали поймать соперника в контратаке»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился эмоциями после матча регулярного матча КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).

— Хотел бы поблагодарить ребят, выполнили установку на игру: планировали сыграть строго в обороне, поймать соперника в контратаке и где-то это удалось, — приводит слова тренера официальный сайт уфимцев. — Довольно тяжело было нам в концовке, «Салават Юлаев» прессинговал и имел шансы, но ребята — молодцы. Хорошая игра. Нужные нам два очка. Идем дальше.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков