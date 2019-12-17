Николай Заварухин: «Планировали поймать соперника в контратаке»
20:48
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился эмоциями после матча регулярного матча КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).
— Хотел бы поблагодарить ребят, выполнили установку на игру: планировали сыграть строго в обороне, поймать соперника в контратаке и где-то это удалось, — приводит слова тренера официальный сайт уфимцев. — Довольно тяжело было нам в концовке, «Салават Юлаев» прессинговал и имел шансы, но ребята — молодцы. Хорошая игра. Нужные нам два очка. Идем дальше.
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https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-salavat-yulaev-vs-sibir/
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