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Николай Заварухин: «Планировали поймать соперника в контратаке»

20:48
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился эмоциями после матча регулярного матча КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).

— Хотел бы поблагодарить ребят, выполнили установку на игру: планировали сыграть строго в обороне, поймать соперника в контратаке и где-то это удалось, — приводит слова тренера официальный сайт уфимцев. — Довольно тяжело было нам в концовке, «Салават Юлаев» прессинговал и имел шансы, но ребята — молодцы. Хорошая игра. Нужные нам два очка. Идем дальше.

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Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-salavat-yulaev-vs-sibir/

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