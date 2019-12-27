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Николай Заварухин: «Не вижу закономерности в том, что дома набираем очков меньше, чем в гостях»

20:24
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).

— Неплохие были моменты, но нет голов, — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ. — Мы пропустили во время пересменки. С такой командой нельзя так ошибаться. Не хватает нам «чернового» гола. Здорово сыграл вратарь СКА.

Идем дальше, завтра у нас непростая игра с «Куньлунем» за четыре очка. Модель игры, что на выезде, что дома примерно одна и та же. Так что не вижу закономерности в том, что дома набираем очков меньше, чем в гостях. Игорь Макаров должен добавить нам моторики и борьбы, он и в меньшинстве сыграть может.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/27/463604.html

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