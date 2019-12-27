Николай Заварухин: «Не вижу закономерности в том, что дома набираем очков меньше, чем в гостях»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).

— Неплохие были моменты, но нет голов, — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ. — Мы пропустили во время пересменки. С такой командой нельзя так ошибаться. Не хватает нам «чернового» гола. Здорово сыграл вратарь СКА.

Идем дальше, завтра у нас непростая игра с «Куньлунем» за четыре очка. Модель игры, что на выезде, что дома примерно одна и та же. Так что не вижу закономерности в том, что дома набираем очков меньше, чем в гостях. Игорь Макаров должен добавить нам моторики и борьбы, он и в меньшинстве сыграть может.