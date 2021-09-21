Николай Кулемин объяснил свою высокую результативность на старте сезона

Нападающий Николай Кулемин объяснил, почему стал набирать много очков после перехода в «Салават Юлаев».

— Вы уже сказали о том, что в прошлом сезоне удачно выступить в чемпионате вам помешала травма. Как сейчас себя чувствуете, насколько хорошо прошла реабилитация?

— Все прошло хорошо, у меня было время залечиться. Несколько месяцев не катался, потому что нужно было восстановиться. Использовал это время правильно и сейчас готов на сто процентов, — цитирует игрока сайт КХЛ.

— «Салават Юлаев» неожиданно для многих выдал свой лучший старт сезона в истории КХЛ, одержав победы во всех семи матчах. За счет чего удалось этого добиться?

— На мой взгляд, у нас очень сбалансированная и хорошо укомплектованная команда. В составе много талантливых молодых ребят, которые показали, что могут вносить большой вклад в победы даже в играх на старте сезона. В то же время все наши звенья могут играть и в атаке, и в обороне, хорошая защитная линия и сильные вратари. Наша команда достойно начала чемпионат, и я надеюсь, что мы сможем держать этот уровень на протяжении всего сезона.

— Сейчас вас называют самой горячей, азартной и атакующей командой КХЛ: в среднем Уфа забивает больше четырех шайб за игру. Как найти такой удачный компромисс между обороной и атакой, когда забиваешь много и в то же время мало пропускаешь?

— Как говорят тренеры: «Лучшая игра в обороне — это игра в атаке». Я думаю, что наша команда придерживается такого настроя. Мы играем очень активно, стараемся больше атаковать, сразу возвращать себе шайбу, играть с ней и не давать другой команде возможности для атаки и создания моментов.

— Вы очень мощно вошли в сезон, став автором хет-трика в ворота «Барыса» в первом же своем матче за «Салават». Насколько этот момент вас раскрепостил?

— Конечно, очень приятно начинать первые игры с забитых голов, набранных очков. Почувствовал прилив энергии и уверенности. Спасибо за это моим партнерам, они поддерживали меня с самого начала и помогали.

— За семь сыгранных матчей у вас шесть заброшенных шайб и одна результативная передача. Забивать практически в каждом матче — это удачное стечение обстоятельств, классные партнеры, запредельная мотивация?

— Я думаю, это совокупность всего. Наверное, один фактор ничего не решит. Все складывается из командной игры, тактики, партнеров, да и сам готовился много лет, был в форме. Все вместе так сложилось, что сезон начался для меня именно так. Будем продолжать стараться, надеюсь, у «Салавата» будут шансы пробиться далеко в плей-офф.