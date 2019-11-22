Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Амура» (5:3).

— С нашей стороны хочу также сказать, что как только мы забивали гол, тут же пропускали — это неприятно, — цитирует Цулыгина официальный сайт КХЛ. — При всем этом не опустили рук, верили, что можем победить, играли до конца и на последних минутах вышли вперед. Хорошая, боевая победа с полной самоотдачей.

Не было ли желания дать отдохнуть лидерам команды перед «Зеленым дерби», как это сделал «Ак Барс» в Нур-Султане? У «Ак Барса», видимо, есть такая возможность оставить много лидеров в запасе, играть без них и побеждать. У нас достаточно сбалансированный состав, таких лидеров, которых реально можно заменить. Замены им нет, поэтому мы даже об этом не думаем, настраиваемся на каждый матч.

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