«СЭ» составил рейтинг ведущих агентов, работающих с хоккеистами КХЛ.

Мы указали девять человек (или агентств), чьи клиенты зарабатывают больше всего.

На первом место — агентство Winners (его глава — Юрий Николаев), его хоккеисты получают в этом сезоне около 2,9 миллиарда рублей, на второй — Шуми Бабаев (2,2 миллиарда). (Михаил Зислис)

Масштабный материал о рынке агентов — здесь.