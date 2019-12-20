Николаев — 2,9 миллиарда рублей, Бабаев — 2,2. Сколько зарабатывают клиенты ведущих агентов КХЛ
16:00
«СЭ» составил рейтинг ведущих агентов, работающих с хоккеистами КХЛ.
Мы указали девять человек (или агентств), чьи клиенты зарабатывают больше всего.
На первом место — агентство Winners (его глава — Юрий Николаев), его хоккеисты получают в этом сезоне около 2,9 миллиарда рублей, на второй — Шуми Бабаев (2,2 миллиарда). (Михаил Зислис)
Масштабный материал о рынке агентов — здесь.
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