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Николаев — 2,9 миллиарда рублей, Бабаев — 2,2. Сколько зарабатывают клиенты ведущих агентов КХЛ

16:00
Ведущие агенты КХЛ по сумме контрактов хоккеистов (в миллиардах рублей). Фото "СЭ"
Ведущие агенты КХЛ по сумме контрактов хоккеистов (в миллиардах рублей). Фото "СЭ"

«СЭ» составил рейтинг ведущих агентов, работающих с хоккеистами КХЛ.

Мы указали девять человек (или агентств), чьи клиенты зарабатывают больше всего.

На первом место — агентство Winners (его глава — Юрий Николаев), его хоккеисты получают в этом сезоне около 2,9 миллиарда рублей, на второй — Шуми Бабаев (2,2 миллиарда). (Михаил Зислис)

Масштабный материал о рынке агентов — здесь.

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