Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2).

— Тяжелая игра, пропустили два быстрых гола. До конца в принципе сражались, забили свой гол, но в конце уже сил не хватило, очень много их потратили на игру в меньшинстве, рваный ритм был. Есть хорошие моменты, есть то, что нужно проанализировать, готовимся дальше, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— Показалось, что пауза в чемпионате немного выбила команду из колеи, первые два периода ЦСКА вообще на себя похожи не были?

— Нет, много игр было через день, думаю, что тут не в этом проблема, «Динамо» еще дольше не играло.

— Ни разу сегодня не реализовали большинство, отсутствие Кемпе и Слепышева сильно сказалось на этом компоненте?

— У нас еще есть звено, которое должно решать эти моменты, здесь работа кропотливая нужна. Немного площадка сегодня меньше была, пока адаптировались, наверное, уверенность потеряли, плюс у нас не так много большинства было, чтобы нам что-то исправлять.