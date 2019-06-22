Никита Задоров: "Если деньги бюджетные, ребята просто получают деньги и выходят, трусы возят"

Защитник "Колорадо" сборной России Никита Задоров в интервью "СЭ" отметил, что необходимо повсеместно переходить на игру на маленьких площадках. При этом, по его словам, на качестве игры в КХЛ сказывается не только это.

– На большой площадке – это антихоккей. Я сам ползал на чемпионате мира, потому что боялся, что меня обрежут и бежать потом пипец сколько. Человек тебя просто оббежит. В НХЛ ты знаешь, что сделаешь один вираж и запросто вернешься на свою позицию, если катаешься хорошо. А тут шаг влево и вправо – и человек ушел. То же самое в защите: ты встал в центре, и вот вся игра в углах и за воротами, там 100 человек разъедется!

– У нас некоторые команды уже играют на этих площадках, и матчи совсем не крутые.

– Кто шел на последнем месте? "Слован"? Представляете, чтобы словаки выиграли бы Кубок Гагарина? Две-три команды нормально играют, остальное – подыгровка. Когда у тебя есть спонсор, владелец вкладывает свои деньги – это совсем иначе. Если деньги бюджетные, ребята просто получают деньги и выходят, трусы возят – это вообще не нужно. Надо спокойно делать коммерческую лигу, как в НХЛ, и тогда прибыль будет. Мы к этому идем, ведь 10 лет назад была Суперлига – это еще хуже. Нужно начать с интересного хоккея. Ребята из АХЛ приходят и становятся лидерами. Я отыграл 20 матчей с Тэйлором Беком, даже в НХЛ не дали шанс, и он не выделялся, а тут он звезда. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

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