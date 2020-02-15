Никита Сошников: «Поражение смазало эмоции от хет-трика»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:5 ОТ). Он догнал лучшего снайпера сезона — Дмитрия Яшкина из «Динамо». У обоих хоккеистов по 27 голов.

— Мы чересчур много удалялись сегодня. Меньшинство не получилось сегодня, а в большинстве забили. В принципе игра была такая рваная из-за удалений, — приводит слова Сошникова официальный сайт «Салавата».

— Сегодня Вы впервые оформили хет-трик в форме «Салавата». Какие эмоции сейчас?

— Только положительные.

— После Вашего третьего гола болельщики бросали на лед кепки и скандировали Вашу фамилию. Что было на душе в тот момент?

— Конечно, приятные ощущения были, когда болельщики кепки бросали и кричат твою фамилию, это всегда приятно. Спасибо им за это.

— Поражение смазало эмоции от хет-трика?

— Да, смазало. Мы боролись до конца, Картаев хороший гол забил, отыгрались. Но опять же ненужные удаления в конце получились. Я не видел момента, не знаю, что там было. Надо смотреть, разбираться.

— Эту игру можно занести в плюс «Салавату»?

— Я не скажу, что мы хорошо играли, мы можем играть еще лучше. Мы удалялись, не дорабатывали ногами, из-за этого и были удаления.