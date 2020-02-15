Никита Сошников: «Поражение смазало эмоции от хет-трика»
Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:5 ОТ). Он догнал лучшего снайпера сезона — Дмитрия Яшкина из «Динамо». У обоих хоккеистов по 27 голов.
— Мы чересчур много удалялись сегодня. Меньшинство не получилось сегодня, а в большинстве забили. В принципе игра была такая рваная из-за удалений, — приводит слова Сошникова официальный сайт «Салавата».
— Сегодня Вы впервые оформили хет-трик в форме «Салавата». Какие эмоции сейчас?
— Только положительные.
— После Вашего третьего гола болельщики бросали на лед кепки и скандировали Вашу фамилию. Что было на душе в тот момент?
— Конечно, приятные ощущения были, когда болельщики кепки бросали и кричат твою фамилию, это всегда приятно. Спасибо им за это.
— Поражение смазало эмоции от хет-трика?
— Да, смазало. Мы боролись до конца, Картаев хороший гол забил, отыгрались. Но опять же ненужные удаления в конце получились. Я не видел момента, не знаю, что там было. Надо смотреть, разбираться.
— Эту игру можно занести в плюс «Салавату»?
— Я не скажу, что мы хорошо играли, мы можем играть еще лучше. Мы удалялись, не дорабатывали ногами, из-за этого и были удаления.
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https://hcsalavat.ru/news/nikita-soshnikov-my-borolis-do-konca/