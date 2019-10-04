Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников после завершения матча с «Северсталью» (3:1) рассказал о драке, которая произошла по ходу встречи. Капитан «Салавата» Григорий Панин подрался с нападающим «Северстали» Егором Яковлевым.

— На самом деле, «Северсталь» хорошая команда, тяжело с ними было играть. «Возились», счет был 1:1, вообще, полтора периода плохо играли. Потом Гриша Панин — молодец, уж не знаю, хотел или не хотел, но он завел команду, это пошло нам на пользу, — приводит слова игрока официальный сайт уфимцев.

— То есть эта драка стала ключевой в матче?

— Да, это был переломный момент в матче. Ну и конечно, второй гол, Харти — мастер, отдал здорово отдал пас.

— Сверху показалось, что «Северсталь» очень сильно насыщала среднюю зону. Как играть с такими командами?

— Не терять шайбу на входе в зону, на чужой синей линии. Были сегодня моменты, когда соперник проводил опасные контратаки. В третьем периоде лично моя ошибка чуть было не привела к голу. Так что надо эти моменты исключать и двигаться вперед.

— В эпизоде с Вашей заброшенной шайбой зряче подставляли клюшку под бросок Ларсена?

— Мы на тренировках такие моменты наигрываем. Там вратарю практически не видно шайбу. Я просто чуть в сторону отошел и буквально кончиком клюшки задел шайбу, и она пошла чуть ниже ловушки. На самом деле, удачный гол.

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