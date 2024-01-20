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Сегодня, 15:09

Форвард «Динамо» Гусев первым в истории КХЛ сделал 50 голевых передач в двух разных сезонах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал первым хоккеистом в истории ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, которому удалось сделать 50 или более результативных передач в двух разных сезонах.

20 января хоккеист отметился двумя голевыми пасами в игре регулярного чемпионата против минского «Динамо». Теперь у 31-летнего россиянина 50 результативных передач в сезоне-2023/24.

Гусев уже преодолевал эту планку в сезоне-2018/19 — тогда у него было 65 голевых пасов.

Также Гусев установил рекорд «Динамо» по числу набранных очков за один сезон. В нынешнем чемпионате форвард набрал 69 (19+50) очков в 53 играх. Предыдущий рекорд принадлежал Вадиму Шипачеву, у которого было 68 (20+48) очков в 61 игре сезона-2018/19.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Никита Гусев установил новый рекорд московского «Динамо» по числу результативных передач за сезон
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 54 35 19 76
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 54 26 28 63
6 Ак Барс 52 30 22 62
7 Трактор 53 28 25 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 52 21 31 51
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 СКА 53 35 18 72
3 Динамо М 52 34 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 52 27 25 61
7 ЦСКА 52 27 25 58
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Витязь 52 17 35 40
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 52 15 37 36
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