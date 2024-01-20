Форвард «Динамо» Гусев первым в истории КХЛ сделал 50 голевых передач в двух разных сезонах

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал первым хоккеистом в истории ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, которому удалось сделать 50 или более результативных передач в двух разных сезонах.

20 января хоккеист отметился двумя голевыми пасами в игре регулярного чемпионата против минского «Динамо». Теперь у 31-летнего россиянина 50 результативных передач в сезоне-2023/24.

Гусев уже преодолевал эту планку в сезоне-2018/19 — тогда у него было 65 голевых пасов.

Также Гусев установил рекорд «Динамо» по числу набранных очков за один сезон. В нынешнем чемпионате форвард набрал 69 (19+50) очков в 53 играх. Предыдущий рекорд принадлежал Вадиму Шипачеву, у которого было 68 (20+48) очков в 61 игре сезона-2018/19.