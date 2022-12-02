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Сегодня, 17:28

Никита Гусев превзошел рекорд результативности Ильи Ковальчука в СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА в овертайме обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Нападающий Никита Гусев сыграл 250-й матч за СКА в регулярных чемпионатах, в них на его счету 305 (95+210) баллов за результативность.

Это новый клубный рекорд, ранее он принадлежал Илье Ковальчуку, который в 250 игре регулярки за армейцев достиг отметки в 270 (112+158) очков.

Защитник Александр Никишин устанавливает два клубных рекорда для молодых защитников. В этом матче он достиг отметки в 30 (9+21) баллов, и в день матча ему исполнился 21 год, 1 месяц и 29 дней. Предыдущим рекордсменом клуба являлся Святослав Хализов, тридцатый балл за результативность он записал на свой счет в возрасте 22 лет, 2 месяцев и 1 дня.

В КХЛ до Никишина рекордсменом среди игроков обороны был Владислав Гавриков, он добрался до 30 баллов в армейской форме через 3 дня после своего 23-го дня рождения.

Второе достижение Никишина — это самый «молодой» гол в овертаймах среди защитников СКА. Предыдущий рекорд держался 23 года. 22 сентября 1999 года в матче СКА и екатеринбургской «Динамо-Энергии» (3:2) Валерий Покровский поразил ворота соперника в дополнительное время в возрасте 21 года, 4 месяцев и 5 дней.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-sievierstal-tsifry-matcha-12/
Илья Ковальчук
Никита Гусев
ХК Северсталь
ХК СКА
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5 Динамо М 36 19 17 43
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 37 16 21 40
8 Витязь 36 15 21 38
9 Северсталь 37 13 24 35
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
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1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 35 23 12 50
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4 Адмирал 37 21 16 46
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7 Ак Барс 35 15 20 36
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