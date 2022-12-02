Никита Гусев превзошел рекорд результативности Ильи Ковальчука в СКА
СКА в овертайме обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
Нападающий Никита Гусев сыграл 250-й матч за СКА в регулярных чемпионатах, в них на его счету 305 (95+210) баллов за результативность.
Это новый клубный рекорд, ранее он принадлежал Илье Ковальчуку, который в 250 игре регулярки за армейцев достиг отметки в 270 (112+158) очков.
Защитник Александр Никишин устанавливает два клубных рекорда для молодых защитников. В этом матче он достиг отметки в 30 (9+21) баллов, и в день матча ему исполнился 21 год, 1 месяц и 29 дней. Предыдущим рекордсменом клуба являлся Святослав Хализов, тридцатый балл за результативность он записал на свой счет в возрасте 22 лет, 2 месяцев и 1 дня.
В КХЛ до Никишина рекордсменом среди игроков обороны был Владислав Гавриков, он добрался до 30 баллов в армейской форме через 3 дня после своего 23-го дня рождения.
Второе достижение Никишина — это самый «молодой» гол в овертаймах среди защитников СКА. Предыдущий рекорд держался 23 года. 22 сентября 1999 года в матче СКА и екатеринбургской «Динамо-Энергии» (3:2) Валерий Покровский поразил ворота соперника в дополнительное время в возрасте 21 года, 4 месяцев и 5 дней.
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|9
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|2.12
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Амур – Торпедо
|4 : 2
|2.12
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|2.12
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
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|
Сал. Юлаев – Трактор
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|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
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|2.12
|19:30
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Куньлунь – Динамо М
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|2.12
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Сочи – Динамо Мн
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