Никита Филатов: «Я приходил пьяным на тренировку, и не раз»

Бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Никита Филатов в интервью YouTube-каналу «Соколиная охота» рассказал об отношении российских клубов к нарушению режима со стороны игроков.

«Я приходил пьяным на тренировку, и не раз. 2014, 2015 год — граница, когда в российском хоккее начали закручивать гайки по поводу алкоголя. Тогда именитым, большим хоккеистам, игравшим за серьезные деньги, начали срезать контракты, штрафовать. Вторая волна — искусственное омоложение в командах», — рассказал хоккеист.

Также Филатов прокомментировал сравнение его с Николаем Жердевым.

«С Колей не общались года полтора-два. Что-то схожее между нами есть. Но он добился большего, двукратный чемпион мира. Если кто-то скажет мне, что я просрал карьеру, то я могу закрыть глаза. Но ему? Уровень заслуг и регалий у него больше», — добавил Филатов.