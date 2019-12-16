КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ник Бэйлен: «У нас впереди еще 24 игры, все можно перевернуть»

17:54
Теги:

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен считает, что команда сможет выправить турнирное положение. На данный момент челябинский клуб занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ, отставание от зоны плей-офф составляет 13 очков.

— В Челябинск вернулся с положительными эмоциями, — цитирует Бэйлена официальный сайт «Трактора». — Ребята начнут понемногу выходить из лазарета. У нас впереди еще 24 игры, все можно перевернуть. Надеюсь, что командой мы сможем это сделать и выиграть матчи.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23825

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир