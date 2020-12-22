Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 ОТ).

«Была тяжелая игра. Хорошо, что проявили характер в концовке третьего периода, довели дело до овертайма. Было видно, что сегодня нам недоставало движения. Самое главное сейчас восстановиться, и готовиться к следующему матчу. Соперник в третьем периоде начал играть чисто на оборону. Сказал ребятам, что надо действовать через «не могу», они справлялись», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.