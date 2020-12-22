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Немировски — о поражении от «Барыса»: «Было видно, что «Торпедо» недоставало движения»

03:14
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 ОТ).

«Была тяжелая игра. Хорошо, что проявили характер в концовке третьего периода, довели дело до овертайма. Было видно, что сегодня нам недоставало движения. Самое главное сейчас восстановиться, и готовиться к следующему матчу. Соперник в третьем периоде начал играть чисто на оборону. Сказал ребятам, что надо действовать через «не могу», они справлялись», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

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