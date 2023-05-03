«Нефтехимик» совершил обмен с «Тамбовом», получив 22-летнего форварда
«Нефтехимик» и «Тамбов» совершили обмен, сообщает пресс-служба КХЛ.
В Нижнекамск отправился нападающий Данила Попов, а клуб из Тамбова получил денежную компенсацию.
В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Нефтехимик» 12 матчей, в которых отметился 1 заброшенной шайбой с показателем полезности «-3».
В ВХЛ Попов сыграл 15 игр за «Ижсталь» и 15 — за «Тамбов». В 30 встречах форвард набрал 19 (8+11) баллов.
Источник: КХЛ
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