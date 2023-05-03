СКА обменял форварда Иванцова в «Северсталь» на денежную компенсацию

20-летний российский нападающий Илья Иванцов перешел в «Северсталь», сообщает официальный сайт КХЛ.

Иванцов перебрался в «Северсталь» из СКА в обмен на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Иванцов выступал в составе череповецкого клуба на правах аренды из СКА. В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 форвард принял участие в 63 встречах, набрав 15 (1+14) очков при показателе полезности «-6».

В розыгрыше Кубка Гагарина Иванцов сыграл в 7 встречах, набрав в них 3 (1+2) очка.