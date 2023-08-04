«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче, Гуськов оформил дубль
«Салават Юлаев» дома обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче со счетом 4:2.
В составе уфимской команды отметились Матвей Гуськов, который оформил дубль, также по шайбе забросили Даниил Огирчук и Даниил Скориков.
За «Нефтехимик» забросили Алексей Монахов и Дмитрий Жукенов.
Товарищеский матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Монахов — 1 (Злодеев, Семенов), 10:04 — 0:1. Огирчук — 1 (Пименов, Дроздов), 24:00 — 1:1. Гуськов — 1 (бол., Комаров, Башкиров), 29:22 — 2:1. Жукенов — 1 (бол., Дергачев), 39:16 — 2:2. Скориков — 1 (Бабенко, Газимов), 50:17 — 3:2. Гуськов — 2 (бол., п.в., Дроздов, Цулыгин), 59:59 — 4:2.
Вратари: Дубровский (Вязовой, 30:34) — Тихомиров (59:49).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 32 (7+18+7) — 12 (3+4+5).
Судьи: Бондарь, Степучев.
4 августа. Уфа. Уфа-Арена. 3542 зрителя.
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