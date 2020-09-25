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«Нефтехимик» прибыл на матч с «Локомотивом». Неизвестно, состоится ли игра

10:34
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«Нефтехимик» прибыл в Ярославль на матч регулярного чемпионата КХЛ-2020/21 против «Локомотива».

«Мы на арене в Ярославле», — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте клуба из Нижнекамска.

Ранее «Локомотив» не явился на матч против «Куньлуня» из-за ситуации с коронавирусом в команде. Руководство КХЛ присудило команде из Ярославля поражение. На данный момент клуб не делал заявлений по поводу участия или неучастия в матче с «Нефтехимиком».

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