«Нефтехимик» прибыл на матч с «Локомотивом». Неизвестно, состоится ли игра
10:34
«Нефтехимик» прибыл в Ярославль на матч регулярного чемпионата КХЛ-2020/21 против «Локомотива».
«Мы на арене в Ярославле», — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте клуба из Нижнекамска.
Мы на арене в Ярославле pic.twitter.com/dyOJAC9u5X— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 25, 2020
Ранее «Локомотив» не явился на матч против «Куньлуня» из-за ситуации с коронавирусом в команде. Руководство КХЛ присудило команде из Ярославля поражение. На данный момент клуб не делал заявлений по поводу участия или неучастия в матче с «Нефтехимиком».
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