«Нефтехимик» поместил в список отказов французского защитника Овитю

«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Йоанна Овитю, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне французский игрок обороны провел 20 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

В минувшем сезоне Овитю выступал в Финляндии за ХИФК. Он провел 46 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (6+19) баллов. В 7 матчах плей-офф на его счету 6 (3+3) очков.

Йоанн уже играл в КХЛ. В сезоне-2018/19 он выступал за «Сочи».