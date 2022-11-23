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Сегодня, 19:45

«Нефтехимик» поместил в список отказов французского защитника Овитю

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Йоанна Овитю, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне французский игрок обороны провел 20 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

В минувшем сезоне Овитю выступал в Финляндии за ХИФК. Он провел 46 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (6+19) баллов. В 7 матчах плей-офф на его счету 6 (3+3) очков.

Йоанн уже играл в КХЛ. В сезоне-2018/19 он выступал за «Сочи».

Йоанн Овитю
ХК Нефтехимик
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