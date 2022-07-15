«Нефтехимик» получит 85 миллионов рублей за три года от спонсорского соглашения с букмекером

По информации «СЭ», «Нефтехимик» заключил спонсорское соглашение с одной из букмекерских компаний. Клуб получит 85 миллионов рублей за три года.

В регулярном чемпионате прошлого сезона команда из Нижнекамска заняла седьмое место в Восточной конференции.

В сезоне-2021/22 «Нефтехимик» в серии первого раунда плей-офф КХЛ проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 0-4.