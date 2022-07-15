Вратарь Кочетков был разочарован решением КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков в интервью «СЭ» рассказал о чувствах, испытанных после непопадания «Торпедо» в розыгрыш Кубка Гагарина.

— Вам не кажется, что вы единственный игрок в КХЛ, которому пошло на пользу решение лиги о досрочном завершении регулярного чемпионата?

— Как сложилось по итогу — да, сейчас я могу сказать, что получилось здорово. Но тогда в моменте я был полностью разочарован. Из-за того, что КХЛ сначала остановила сезон, потом мы не доиграли регулярный чемпионат. Я на тот момент много играл, получал игровое время, был в хороших кондициях, поэтому я был расстроен этим решением. И вообще не понимал, почему мы не можем сыграть «плей-ин». Если вспомнить таблицу, то там даже «Локомотив» теоретически мог не попасть в плей-офф, у них был серьезный календарь. Я не понимал этого решения, и тогда мне было не очень приятно. Для меня в итоге все хорошо сложилось, но остальные ребята остались без игр на очень долгое время, почти на восемь месяцев.

Дмитрий Лебедев