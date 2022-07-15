Главный тренер сборной Италии возглавил «Куньлунь»

Как ранее сообщал «СЭ», Грег Айрленд стал новым главным тренером «Куньлуня».

При этом китайский клуб на официальном сайте не стал уточнять сроки контракта с тренером.

В прошлом сезоне канадец являлся главным тренером команды «Больцано». Также Айрленд возглавлял сборную Италии на ЧМ-2021 и ЧМ-2022.

В сезоне-2021/22 «Куньлунь Ред Стар» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции с 25 очками в 48 матчах и не вышел в плей-офф. Клубом в течение сезона руководил Айван Занатта.