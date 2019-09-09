«Нефтехимик» переиграл рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 4:0.

Отметим, что «Нефтехимик» забросил все четыре шайбы в большинстве.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Порядин — 4 (бол., Митчелл, Уайт), 11:20 — 1:0. Митчелл — 2 (бол., Уайт), 18:11 — 2:0. Пайгин — 1 (бол., Порядин, Мерфи), 24:44 — 3:0. Бикмуллин — 1 (бол., Сергеев, Шарипзянов), 39:13 — 4:0.

Вратари: Барулин — Гудлевскис (Третьяк, 57:21, Гудлевскис, 58:55).

Штраф: 16 — 16.

Броски: 15 (7+5+3) — 20 (4+5+11).

Судьи: Акузовский, Раводин.

9 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

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