«Нефтехимик» переиграл рижское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал рижское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 4:0.
Отметим, что «Нефтехимик» забросил все четыре шайбы в большинстве.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Порядин — 4 (бол., Митчелл, Уайт), 11:20 — 1:0. Митчелл — 2 (бол., Уайт), 18:11 — 2:0. Пайгин — 1 (бол., Порядин, Мерфи), 24:44 — 3:0. Бикмуллин — 1 (бол., Сергеев, Шарипзянов), 39:13 — 4:0.
Вратари: Барулин — Гудлевскис (Третьяк, 57:21, Гудлевскис, 58:55).
Штраф: 16 — 16.
Броски: 15 (7+5+3) — 20 (4+5+11).
Судьи: Акузовский, Раводин.
9 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
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