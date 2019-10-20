«Нефтехимик» одержал третью победу подряд в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало «Нефтехимик». Гости одержали победу со счетом 2:1.

Команда из Нижнекамска выиграла третий матч подряд и набрал 19 очков. На счету рижан осталось 12 баллов и команда продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

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«Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Шиксатдаров — 3 (Куликов, Падакин), 19:44 — 0:1. Мерфи — 1 (Грошев, Фазлеев), 23:29 — 0:2. Редлихс — 2 (Дарзиньш, Макмиллан), 29:30 — 1:2.

Вратари: Макаров (58:27 — 59:34) — Барулин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (9+4+12) — 37 (13+13+11).

Судьи: Белов, Сидоренко.

20 октября. Рига. «Арена Рига».

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