«Нефтехимик» по буллитам обыграл рижское «Динамо»

«Нефтехимик» выиграл у рижского «Динамо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Решающий буллит в активе Евгения Митякина. «Нефтехимик» набрал 34 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Динамо» 26 очков и 11-я позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хайруллин — 15 (Сидоров, Клок), 7:44 — 1:0. Червены — 4, 38:51 — 1:1. Червены — 5 (Радил, Озолс), 41:57 — 1:2. Чивилев — 4, 56:46 — 2:2.

Победный буллит: Митякин.

Вратари: Судницин — Маттссон.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 34 (11+10+9+4) — 30 (9+9+11+1).

Судьи: Белов, Раминг.

25 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.