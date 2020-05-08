«Не считаю себя изменником». Стась рассказал, почему отказался играть за сборную Белоруссии

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась вспомнил, почему отказался играть за сборную Белоруссии в 2017 году.

— Такое выслушать пришлось после перехода в Омск... В глаза смельчаков мало — в интернете, конечно, — приводит слова Стася «Прессбол». — В Минске же у меня никаких проблем нет и не было: и родные, и друзья только поддерживали. Говорили, что поступил правильно. В том числе известные хоккеисты, фамилии которых называть не стану. А то заодно и на них начнут гнать на форумах, изменниками родины называть. Я себя им не считаю. Да и не так уж много отличий русских от белорусов.

— Как люблю говорить, никак не меньше, чем немцев от австрийцев.

— А ты бы отличил, поставь их перед тобой?

— Возможно, и нет, но австриец остался бы австрийцем, а немец — немцем.

— Это понятно, у нас своя страна, мы ее любим и ценим. Главное, не доводить до крайностей, как на Украине.

— А в чем там крайности?

— У меня друг в Киеве, Женя Секирко, знакомы с детства. Помнишь же, как раньше во время выездов на детские турниры жили по семьям: я у него, он у меня. Так вот несладко им сейчас там, одна только скакнувшая в несколько раз коммуналка чего стоит. Больших высот в профессиональном хоккее Жека не взял, поэтому сейчас, чтобы хоть как-то прокормить семью и поддержать маму, крутится на нескольких работах. При том что и найти-то ее — та еще задача. А он еще и умудряется успевать тренировать любителей

— Что сказал бы своим интернет-гонителям?

— Спасибо, что меня полоскали.

— Неожиданно...

— Очень возможно, что в том числе и их деятельность заставила обратить внимание на тему на государственном уровне. И разрешить ситуацию.