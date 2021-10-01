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Назаров надеется, что игру «Сочи» не будут называть унылой

13:32
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Новый главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о том, в какой хоккей будет играть его команда.

«Можете верить или нет, но хоккей за время моего отсутствия не особо изменился. Шайба круглая, лед — скользкий. Я хотел бы видеть в «Сочи» агрессивный интересный хоккей, чтобы болельщики после игры говорили: «Как было круто!» Если мне будут звонить и говорить, что матч был крутым, значит, ребята постарались. Если перевести на русский, хочу, чтобы люди не говорили: «Унылое говно!» — это мне не нравится», — сказал Назаров.

47-летний тренер возглавил «Сочи» после трехлетнего перерыва в работе. На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

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Иван Богун все материалы автора

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