Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус поделился ожиданиями от выступления на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Матч звезд — замечательное событие, — цитирует Доуса официальный сайт КХЛ. — Лига раз за разом проделывает огромную работу для того, чтобы сделать потрясающее мероприятие, на которое хочется приезжать и на которое интересно смотреть.

— Для вас этот Матч Звезд — шестой по счету. Какие эмоции в преддверии?

— Только одна. Я безумно рад, что болельщики выбирают меня.

— Выбирают ведь болельщики не только «Автомобилиста», а со всей лиги.

— Не знаю, в чем тут секрет. Может, зрители замечают, что я всегда стараюсь отдавать всего себя на площадке, агрессивно играю в нападении — болельщики это ценят. Кроме того, у «Автомобилиста» замечательная фан-база, но помимо этого болельщики «Барыса» до сих пор болеют за меня и дарят свою любовь и внимание. Я благодарен им за это. Наконец, голосуют не только в России, но и во всем мире. Очень приятно получать все эти голоса. Я постараюсь оправдать такое внимание.

— В прошлый раз вы переоделись в мушкетера. Родилась идея к новому Матчу звезд?

— Честно, я бы с радостью придумал что-нибудь новенькое, но впереди — пара очень важных матчей. Все внимание нужно сосредоточить на них. Если что-то и удастся сообразить, то произойдет это в последние минуты, и уж точно будет сюрпризом.