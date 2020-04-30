«Наши хотели доказать: «Это же америкосы, они слабые». Рыспаев объяснил драку канадских тафгаев на свадьбе в Магнитогорске

Бывший тафгай «Барыса», игрок «Номада» (ВХЛ) Дамир Рыспаев рассказал о драке канадских хоккеистов на свадьбе в Магнитогорске.

— Я старался не влезать в драки и беречь здоровье. Но были неприятные моменты в заведениях. Человек выпил и хочет тебе что-то доказать, потому что ты спортсмен, а к спортсменам в таких заведениях много внимания. Зависть какая-то у людей просыпается. Недоброжелательность. Они хотят доказать, что они лучше тебя. Начинают докапываться. А ты стараешься как-то уйти от темы, но иногда бывают моменты, когда говоришь: «Ну, ладно».

— Давно такое было, или и сейчас продолжается?

— Иногда бывает.

— Условно — подходят, предлагают посостязаться в армрестлинге?

— Да. Но я стараюсь в такие заведения не попадать, держаться в стороне.

— Кстати, была же история с Мирасти и Яблонски на свадьбе в Магнитогорске.

— Да, видимо, наши тоже хотели им что-то доказать. В духе: «Это же америкосы, они слабые». Наверное, так было, не знаю (смеется). Видите: люди просто пришли отдохнуть, провести досуг, а им что-то хотели доказать. (Илья Андреев)

Полное интервью Дамира Рыспаева можно прочитать здесь