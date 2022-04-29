Нападающий Воронин перейдет в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Кирилл Воронин станет новичком «Торпедо» с 1 мая.

В сезоне-2021/22 28-летний форвард провел за минское «Динамо» 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 18 (9+9) очков при показателе полезности «+5».

В составе «Динамо» хоккеист выступает с августа 2020 года. Предыдущие три сезона он провел в «Адмирале» из Владивостока.