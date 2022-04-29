Нападающий «Металлурга» Карри дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Металлурга» Джош Карри дисквалифицирован на два матча, сообщается на официальном сайте КХЛ. Таким образом, он пропустит решающую встречу с ЦСКА.

Напомним, хоккеист умышленно нанес удар в голову соперника в шестом матче финала плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА. Карри получил удаление до конца матча, а у ЦСКА было пять минут игры в большинстве.

Финальный матч между ЦСКА и «Металлургом» запланирован на завтра, 30 апреля. Игра пройдет в Магнитогорске, начало — в 15.00 мск. Счет в серии 3-3.