Голкипер Аликин продлил контракт с «Амуром»

Голкипер Евгений Аликин продлил контракт с «Амуром». Срок нового соглашения рассчитан на один год, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 27-летний вратарь провел 41 матч, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,22.

В КХЛ Аликин выступал только в составе «Амура».