Нападающий Владислав Кара стал игроком «Спартака»

Нападающий Владислав Кара заключил двусторонний контракт со «Спартаком», который будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает сайт красно-белых.

22-летний форвард этот сезон начинал в «Северстали», принял участие в 17 матчах и набрал 3 (1+2) очка.

В КХЛ он также играл в составе «Ак Барса», в общей сложности форвард провел в лиге 96 игр, в которых на его счету 16 (8+8) очков.

«Спартак» и «Северсталь» произвели обмен. За права на Кару москвичи отдали нападающего Аристарха Фальковского.