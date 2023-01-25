Нападающий «Витязя» Уилсон намерен остаться в КХЛ

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Как стало известно «СЭ», канадский нападающий «Витязя» Скотт Уилсон намерен остаться в КХЛ.

Контракт 30-летнего канадского игрока истекает 30 апреля этого года.

В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона Уилсон набрал 32 (15+17) очка.

Ранее форвард выступал в НХЛ за «Питтсбург», «Детройт» и «Баффало».