Форвард «Витязя» Рассказов о неудачном сезоне: «Надо было пройти через такое испытание»

Нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о провальном сезоне-2021/22, когда ему пришлось сменить три команды.

— Откуда такой порыв? Казалось, что чемпионат-2021/22 должен был вас ввести в депрессию. Три клуба, нигде особо не получалось.

— Нет, концовка сезона в «Витязе» была неплохой. Но вы правы, прошлый чемпионат выдался ужасным. И это сильно мотивировало на то, чтобы подобное не повторилось.

— Пришло время поговорить о причинах неудачного сезона, когда вы начали в «Северстали», затем переехали в «Торпедо» и далее оказались в «Витязе». Можете назвать главную причину, почему так случилось?

— Опять же, я беру время в «Витязе» за скобки. Набрал восемь очков в двадцати матчах после того, как полтора месяца не играл. Разве это плохо?

— Наверное, нет. Но команда не попала в плей-офф, вряд ли такие цифры могут кого-то обрадовать. Особенно если сравнивать с вашей нынешней статистикой.

— Хорошо. Если брать «Северсталь», то у меня там просто не получилось. И в психологическом плане, и в хоккейном. Такое бывает. Если говорить о переезде в «Торпедо», то я так и не понял, что это было. Реально не понимаю, зачем меня звали, для каких целей. Такое ощущение, что было продолжение карьеры в Череповце. Но я ни на что не жалуюсь. Все эти трудности помогли мне в нынешнем сезоне выйти на другой уровень. Что-то переключилось внутри. Может быть, надо было пройти через такое жизненное испытание.

— Не обидно, что вас называли «сбитым летчиком»?

— Но я-то так не считал, а это самое главное. Всегда был уверен, что я могу играть на уровне КХЛ и показывать неплохой хоккей. У меня были отличные времена в Хабаровске. Не бывает же так, что за один день разучился играть.

— Но кто виноват в проблемах?

— Я и только я. Никого вообще не хочу обвинять.

Полностью интервью с Кириллом Рассказовым читайте здесь.