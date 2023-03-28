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Сегодня, 00:20

Форвард «Витязя» Рассказов о неудачном сезоне: «Надо было пройти через такое испытание»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о провальном сезоне-2021/22, когда ему пришлось сменить три команды.

— Откуда такой порыв? Казалось, что чемпионат-2021/22 должен был вас ввести в депрессию. Три клуба, нигде особо не получалось.

— Нет, концовка сезона в «Витязе» была неплохой. Но вы правы, прошлый чемпионат выдался ужасным. И это сильно мотивировало на то, чтобы подобное не повторилось.

— Пришло время поговорить о причинах неудачного сезона, когда вы начали в «Северстали», затем переехали в «Торпедо» и далее оказались в «Витязе». Можете назвать главную причину, почему так случилось?

—  Опять же, я беру время в «Витязе» за скобки. Набрал восемь очков в двадцати матчах после того, как полтора месяца не играл. Разве это плохо?

— Наверное, нет. Но команда не попала в плей-офф, вряд ли такие цифры могут кого-то обрадовать. Особенно если сравнивать с вашей нынешней статистикой.

— Хорошо. Если брать «Северсталь», то у меня там просто не получилось. И в психологическом плане, и в хоккейном. Такое бывает. Если говорить о переезде в «Торпедо», то я так и не понял, что это было. Реально не понимаю, зачем меня звали, для каких целей. Такое ощущение, что было продолжение карьеры в Череповце. Но я ни на что не жалуюсь. Все эти трудности помогли мне в нынешнем сезоне выйти на другой уровень. Что-то переключилось внутри. Может быть, надо было пройти через такое жизненное испытание.

— Не обидно, что вас называли «сбитым летчиком»?

— Но я-то так не считал, а это самое главное. Всегда был уверен, что я могу играть на уровне КХЛ и показывать неплохой хоккей. У меня были отличные времена в Хабаровске. Не бывает же так, что за один день разучился играть.

— Но кто виноват в проблемах?

— Я и только я. Никого вообще не хочу обвинять.

Полностью интервью с Кириллом Рассказовым читайте здесь.

Кирилл Рассказов
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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Нападающий «Витязя» Рассказов объяснил удачное выступление команды в сезоне-2022/23
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
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0 - 0
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3. Авангард - Ак Барс
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4. Авангард - Ак Барс
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1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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2 - 0
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3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
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6. Локомотив - ЦСКА
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7. ЦСКА - Локомотив
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
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2 - 1
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3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
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6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
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6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
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СКА - Динамо Мн
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4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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