Федоров — о поражении от «Локомотива»: «До 12 ночи попереживаем, но завтра будет новый день»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Мы неплохо играли, но пропустили ненужный гол, — цитирует пресс-служба КХЛ Федорова. — Не разобрались, чисто техническая ошибка. Были шансы вернуться в игру, хотя времени оставалось мало. Два раза ошиблись, два раза получили гол. Сложно что-то еще добавить. Проиграли две близкие игры по счету и накалу. Всем болельщикам спасибо за поддержку. Как больше забивать? Секретов нет: это пятак, выигранная борьба, единоборства, хладнокровие, похитрее надо играть. Психология? Мы 100 % переживаем, особенно после игры. Но ребята сейчас проходят рутину подготовки к следующему матчу. Понадобится время, чтобы переварить сегодняшний результат. Мы до 12 ночи попереживаем, но завтра будет новый день. У нас опытная команда, выйдем, потренируемся и будем готовиться к следующей игре».

«Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.