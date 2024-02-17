«Локомотив» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ярославле 17 февраля и завершилась победой хозяев — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У ярославской команды заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Степан Никулин и Артур Каюмов. Уфимский клуб не может забить вторую встречу подряд.