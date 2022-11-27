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Сегодня, 23:00

Нападающий «Спартака Сусуев: «От первых матчей в КХЛ отличные впечатления. Большие дни в моей жизни»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Спартака Никита Сусуев поделился эмоциями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).

17-летний форвард оформил дубль истал самым молодым автором гола в истории «Спартака» в КХЛ.

«Трактор» — хорошая команда, и против нее всегда тяжело играть на любом уровне. Отлично, что выиграли.

Эмоции от дебютной шайбы? Сначала не поверил, потом, когда парни побежали, то понял, что это гол. Отличный пас Егора Савикова, и мне надо его было завершить.

Я забил самый молодой гол в истории «Спартака» в КХЛ? Не знал об этом.

Как поздравили партнеры? И шайбу подписали, и все орали, радовались. Все поздравили, всем спасибо.

От первых матчей в КХЛ отличные впечатления, приятно находиться в этой команде, в этом коллективе. Большие дни в моей жизни. Я счастлив! КХЛ — это самый серьезный уровень в России, все максимально профессионально.

Задачи перед собой в сезоне? Я максималист, и мне важно закрепиться в КХЛ», — цитирует нападающего сайт КХЛ.

 

Источник: https://www.khl.ru/news/
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
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