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Сегодня, 23:22

Форвард СКА Бучельников: «Не думал об аренде в другие клубы КХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий системы СКА и сборной России на турнире по хоккею 3х3 Дмитрий Бучельников прокомментировал «СЭ» собственную игру в сезоне-2022/23.

— Вы проводите насыщенный сезон, играете в ВХЛ, КХЛ, МХЛ и сборной. Силы остались на вторую половину чемпионата?

— Конечно. На сборах с командой КХЛ мы заложили хорошую базу. Не чувствую особой усталости. Когда плотный график, то немного тяжело, но у нас есть выходные. Честно, абсолютно не устал — готов биться и биться.

— Довольны, как складывается сезон для вас? Вы дебютировали за СКА в КХЛ.

— Дебют в КХЛ — приятное событие. Как и дебют в ВХЛ. Очень рад этому, но нельзя останавливаться. После паузы надо собраться еще больше и идти вперед. Надо доказывать, что могу выступать на высоком уровне.

— Полностью освоились во взрослом хоккее?

— Конечно. Я уже не молодой. Молодые — ребята до 18 лет. Мы уже более опытные. Переход во взрослый хоккей сложился не так тяжело. Немного нервничал из-за этого — все-таки взрослые дядьки бьются. Но ничего, с каждым днем стараюсь прогрессировать, набирать массу и бороться.

— Что говорят тренеры СКА? Когда ждать вас в КХЛ?

— Я живу мечтами об этом. Но сейчас стараюсь из каждого дня брать максимум. Конечно, хотелось бы как можно скорее вернуться в КХЛ. Буду безумно рад этому.

— Есть примеры аренды, когда игроки из топ-клубов переходят в команды средней руки и зажигают там — те же Никита Гребенкин или Ярослав Лихачев. Вас посещали мысли, что аренда поможет больше играть в КХЛ.

— Не думал об этом. Всегда хотелось попасть в СКА. Для этого я и пришел в клуб три года назад. Все мои мысли только о СКА.

Хоккей
ХК СКА
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