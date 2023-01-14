Максим Сушко – об уходе из «Динамо»: «Расставание – обоюдная инициатива. Сейчас я счастлив в «Сибири»
Нападающий «Сибири» Максим Сушко прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).
«Все понимали, что нужно перестраиваться, забирать шайбу, бежать в форчек. Немного медленно стартовали, какая-то робость была с нашей стороны. Главное, что во втором периоде начали цепляться за шайбу. В первом было очень мало бросков, мало цеплялись за нее, а как начали – сразу стали появляться моменты», - приводит Metaratings.ru слова Сушко.
Также он высказался о переходе в «Сибирь» из московского «Динамо».
«Такая случилась ситуация – у меня немножко не пошло, у них со мной – тоже. Расставание – обоюдная инициатива. Мне нужно играть, и я очень счастлив здесь. Хорошо, что все так решилось. Были ли еще претенденты? Да, из обеих конференций. «Сибирь» вела переговоры почти три недели. Мне хотелось перейти именно в этот клуб», - добавил хоккеист.
«Сибирь» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка в 51 игре.
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