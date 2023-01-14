Нападающий «Сибири» Чесалин – об игре с «Ак Барсом»: «По камбэку этот матч лучший в сезоне, по содержанию – худший»
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3 ОТ).
– У «Ак Барса» 17-е место в лиге по первым периодам, но в этой игре они повели 2:0 в первые 20 минут. Аномалия?
– Знали, что соперник начинает мощно и были к этому готовы, но не все, наверное, отдались полностью игре в начале. Скорее, были индивидуальные ошибки, много брака. Победа для следж-хоккеистов, мы их видели – это дорогого стоит, мы их тоже поддерживали, - приводит Metaratings.ru слова хоккеиста.
– За пять минут до конца – 1:3, но в победу верили? Как вообще перестраивались?
– Тренер передал максимум эмоций – мы стараемся их подхватывать и сами передавать парням. Наверное, немного не везло. В конце какой-то непонятный третий гол забили. Запрос? Не могли его брать – не было оснований.
– Лучший ли это матч в сезоне?
– По камбэку – лучший, по содержанию – худший. Много ошибок, не играли в свой хоккей. Это наши конкуренты в таблице – так уже начинаются игры плей-офф, а мы допускаем очень много ошибок, которые просто нельзя допускать.
На данный момент «Сибирь» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка в 51 игре. 16 января команда сыграет против «Барыса». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
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