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Нападающий Няттинен продлил контракт с «Северсталью»

15:55
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Форвард Йоонас Няттинен подписал новый контракт с «Северсталью».
30-летний финский нападающий и череповецкий клуб договорились о продлении соглашения на один год, информирует пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Няттинен принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых он забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «-6».

Кроме того, финский нападающий сыграл в трех матчах плей-офф, забросив одну шайбу.

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