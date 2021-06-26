Нападающий Няттинен продлил контракт с «Северсталью»

Форвард Йоонас Няттинен подписал новый контракт с «Северсталью».

30-летний финский нападающий и череповецкий клуб договорились о продлении соглашения на один год, информирует пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Няттинен принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых он забросил пять шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «-6».

Кроме того, финский нападающий сыграл в трех матчах плей-офф, забросив одну шайбу.