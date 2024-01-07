Эрик О'Делл о победе «Динамо» в московском дерби против «Спартака»: «Считаю, что выиграли заслуженно»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Канадец сделал дубль в ворота красно-белых.

— Отличная игра с отличной командой, «Спартак» в топе турнирной таблицы. Между нашими командами всегда достаточно напряжения. Сегодня мы сыграли лучше, считаю, что победа заслуженная.

— Прошлое поражение (7:8) было достаточно болезненным.

— Мы хорошо играли в прошлом матче против «Спартака», но позволили сопернику вернуться в концовке матча. Сегодня тоже позволили ему отыграться. «Спартак» забил два хороших гола в концовке. Мы получили несколько ненужных удалений. Но в целом сыграли отлично.

— В третьем периоде вы сыграли в откат. Была такая установка?

— Да, все так. Мы немного ушли в оборону. Мы придерживались своей игры, у нас было достаточно хороших моментов, ну и вратарь сыграл отлично.

— Насколько тяжело физически играть два матча подряд?

— Тяжело, к третьему периоду уже чувствуешь усталость. Мы все равно сыграли хорошо, в таких матчах очень заряжаешься энергией. Все это видели.

— Как будете отмечать Рождество?

— Мы на самом деле отметили Рождество несколько недель назад. Но если кто-то хочет подарить мне что-нибудь, я с удовольствием приму (смеется).

— В Канаде больше внимания уделяется празднованию Рождества, чем Нового года?

— Мы отмечаем оба праздника. Но празднование Рождества немного важнее, чем Новый год.

«Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ с 66 очками в 48 матчах.