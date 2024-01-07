Эрик О'Делл о победе «Динамо» в московском дерби против «Спартака»: «Считаю, что выиграли заслуженно»
Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Канадец сделал дубль в ворота красно-белых.
— Отличная игра с отличной командой, «Спартак» в топе турнирной таблицы. Между нашими командами всегда достаточно напряжения. Сегодня мы сыграли лучше, считаю, что победа заслуженная.
— Прошлое поражение (7:8) было достаточно болезненным.
— Мы хорошо играли в прошлом матче против «Спартака», но позволили сопернику вернуться в концовке матча. Сегодня тоже позволили ему отыграться. «Спартак» забил два хороших гола в концовке. Мы получили несколько ненужных удалений. Но в целом сыграли отлично.
— В третьем периоде вы сыграли в откат. Была такая установка?
— Да, все так. Мы немного ушли в оборону. Мы придерживались своей игры, у нас было достаточно хороших моментов, ну и вратарь сыграл отлично.
— Насколько тяжело физически играть два матча подряд?
— Тяжело, к третьему периоду уже чувствуешь усталость. Мы все равно сыграли хорошо, в таких матчах очень заряжаешься энергией. Все это видели.
— Как будете отмечать Рождество?
— Мы на самом деле отметили Рождество несколько недель назад. Но если кто-то хочет подарить мне что-нибудь, я с удовольствием приму (смеется).
— В Канаде больше внимания уделяется празднованию Рождества, чем Нового года?
— Мы отмечаем оба праздника. Но празднование Рождества немного важнее, чем Новый год.
«Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ с 66 очками в 48 матчах.
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|Лада
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|Трактор
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|56
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|21
|27
|51
|9
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|10
|Амур
|46
|20
|26
|48
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
|7.01
|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 3
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|4 : 3
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|3 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|2 : 4
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|2 : 1
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|3 : 0