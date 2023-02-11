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Сегодня, 13:29

Спунер — о матче против «Автомобилиста»: «Это будет особенная игра для меня»

Мария Гусева
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Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

«Да, это будет особенная игра для меня, — цитирует пресс-служба клуба Спунера. — Прошлый сезон играл в «Автомобилисте». Будет приятно встретить старых знакомых и вновь сыграть перед этими трибунами. Но не скажу, что это сверхмотивация, ведь сейчас для нас все игры очень важные. Надо набирать максимально возможное количество очков, чтобы укрепить позиции в турнирной таблице. Плюс у нас впереди еще домашние игры. В «Автомобилисте» много мастеровитых хоккеистов. Важно не удаляться, не давать сопернику играть в большинстве. Надо будет грамотно действовать в нейтральной зоне, контролировать шайбу. Если сыграем в свой хоккей и реализуем план тренеров на игру, то все будет хорошо».

Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка. «Автомобилист» идет четвертым на «Востоке» с 75 очками.

Матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 11 февраля, начало — 15.00 мск.

Источник: https://hcdinamo.by/news/on-road/rayan-spuner-o-predstoyashchem-matche-s-avtomobilistom/
Райан Спунер
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
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1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 60 33 27 73
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
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