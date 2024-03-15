Нападающий «Локомотива» Чехович рассказал, что необходимо изменить в регламенте КХЛ

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о том, что он хотел бы изменить в КХЛ.

«У нас на выездах у некоторых командах в тренировочном зале одна штанга и полторы гантели. Думаю, что в регламенте КХЛ должно быть прописано, что в гостевых тренажерных залах необходимо какое-то минимальное количество оборудования. Иногда не хватает билетов на игру. Однажды я приезжал в Екатеринбург и не смог достать билеты на матч — мне пришлось искать их через знакомых для своих родителеи?» — приводит слова Чеховича Metaratings.ru.

Чехович дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/21. Всего на счету нападающего 219 матчей в лиге, в которых он набрал 96 (54+42) очков.