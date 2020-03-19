Нападающий «Куньлуня» рассказал о том, что происходило в Китае, когда началась эпидемия коронавируса

Нападающий «Куньлуня» Спенсер Фу рассказал о том, что происходило в Китае, когда в стране начиналась эпидемия коронавируса.

— В самом начале было тяжело найти информацию о том, что происходит, потому что все новости были на китайском, а перевода не найти, — приводит Sportsnet слова Фу. — Когда мы в последний раз покидали Пекин, никого не было в метро и на улицах. Это просто сумасшедшая ситуация, потому что обычно на улице много людей. Собираюсь вернуться обратно, в «Куньлуне» я получил потрясающий опыт. Все еще надеюсь вернуться и пробиться на Олимпиаду-2022 в Пекине.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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